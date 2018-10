fr/pm Oldendorf. Die Firma Assmann Büromöbel im Meller Ortsteil Westerhausen hat den größten zusammenhängenden Auftrag in seiner knapp 80-jährigen Geschichte abgeschlossen.

Von Juli bis September wurden an insgesamt über 50 Arbeitstagen Büromöbel für insgesamt 3.000 Arbeitsplätze an die Ruhr-Universität in Bochum geliefert.

Das Unternehmen schließt damit einen Auftrag der Superlative ab. Einen knapp über drei Kilometer langen Konvoi hätten alle 202 Lkw gebildet, wären sie hintereinander von Melle nach Bochum gefahren.

„Wir sind alle stolz, einen Auftrag dieser Größenordnung in unserer gewohnten Qualität bewältigt zu haben," betonte der geschäftsführende Gesellschafter Dirk Aßmann. Pünktlich zum neuen Semester könnten die Mitarbeiter der Ruhr-Uni nun in ihre neu ausgestatteten Büros einziehen.

Auch Koordinator

Assmann leistete neben der Produktion und der Lieferung der Büromöbelsysteme auch das Projektmanagement sowie den Aufbau der Schreibtische, Rollcontainer, Besprechungstische und Regale. Der individuelle Aufbau in den Räumlichkeiten vor Ort wurde über Montagepartner abgewickelt und von Assmann-Mitarbeitern vor Ort betreut. Auch die gesamte zeitliche Planung des Projekts und die Abstimmung mit den beteiligten Firmen wurde durch das Unternehmen koordiniert. Mit der reibungslosen Ausführung des Großauftrags im Volumen von rund drei Millionen Euro unterstrich das Meller Familienunternehmen seine Kompetenzen als führender Büromöbelhersteller.

Jeder Raum anders

Das Besondere an der Möbelplanung für Bochum. Fast jeder Raum sieht anders aus. Die Mitarbeiter der Uni waren zuvor über ihren persönlichen Bedarf an Stauraum und Arbeitsfläche befragt worden. Auf dieser Grundlage hatte der Fachhändler für jedes Büro einen individuellen Möbelaufbau geplant. Alle Büroräume wurden mit Schreibtischen und Rollcontainern ausgestattet.

„Trotz des großen Auftragsvolumens und der sich daraus ergebenden Herausforderungen konnten wir den Zeitplan routiniert einhalten“, freut sich der technische Leiter von Assmann, Guido Hübner. Der absolut reibungslose Ablauf des Auftrages sei aber vor allem dem engagierten Einsatz aller beteiligten Mitarbeiter zu verdanken.