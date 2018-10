Melle. Start für die zweite Staffel Lehrer-Quiz. Wir haben wieder Pädagogen Meller Schulen gebeten, Fragen zu Themen aus ihren Fachgebieten zu formulieren. Den Auftakt macht Nils Schäffer von der Ratsschule. Wie gut kennen Sie sich mit Technik aus?

Nils Schäffer ist im Sommer von der Hauptschule in Jöllenbeck zur Ratsschule Melle gekommen – und damit zu der Schule zurückgekehrt, in der er einst selbst Schüler war. Nun unterrichtet der 36-Jährige Physik, Erdkunde, Deutsch und Wirtschaft. Zudem betreut er Kinder im sogenannten Trainingsraum. Ein Raum, in den Schüler geschickt werden, die sich im Unterricht daneben benommen haben. Dort könnten sie ihr Verhalten reflektieren, erklärt Schäffer. "Oft ergeben sich richtig gute Gespräche."

"Werken ist ein super Schulfach"

Doch der ausgebildete Erzieher und Lehrer ist nicht nur ein Mann der Worte, sondern auch der Taten. Werken liegt ihm besonders am Herzen. "Das ist ein super Schulfach", sagt er. Weil man die Schüler bei den handwerklichen Tätigkeiten einmal ganz anders kennen lernen könne. Ein Fach, das er demnächst wohl auch an der Ratsschule unterrichten wird. Wie gut kennen Sie sich mit Technik aus? Nils Schäffer fragt Ihr Wissen ab: