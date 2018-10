Melle. Ein Leben im Schloss – für die Familie von Hammerstein ist das der Alltag. Das Wasserschloss Gesmold, eines der schönsten Wahrzeichen der Stadt Melle, ist ihr Zuhause. Wir haben sie besucht und auch gefragt, wie eigentlich die korrekte Anrede für den Freiherrn und die Freifrau lautet.

Der Besuch auf Schloss Gesmold erscheint wie eine Reise in die Vergangenheit. Schon dem Torgebäude sieht man die Jahrhunderte an. Leicht geneigt gewährt es mit seinem Durchgang Einlass zum Schlossgarten. Die Uhr am Turm ist stehen geblieben. Die Zeit nicht. Für die Familie von Hammerstein bedeutet das Wasserschloss Gegenwart. Sie lebt hier. Die Familienchronik zeichnet Hans-Adam Freiherr von Hammerstein als elften Besitzer aus, seitdem Ahnherr Georg Christoph von Hammerstein im Jahr 1664 das Anwesen gegen Burg Scheventorf und Burg Schleppenburg eingetauscht hatte. Ein Besitz, der Privileg und Verpflichtung zugleich ist.

Historie: 13. bis 17. Jahrhundert 1160: Die Herren von Gesmel erhalten das Recht, eine Burg zu bauen – zur Abwehr von Gefahren. Die Ansiedlung erhält den Namen Gesmelle, was so viel wie Hof vor Melle bedeutet.

Die Herren von Gesmel erhalten das Recht, eine Burg zu bauen – zur Abwehr von Gefahren. Die Ansiedlung erhält den Namen Gesmelle, was so viel wie Hof vor Melle bedeutet. um 1300: Bau des Bergfrieds in die feuchte Else-Niederung als Flieh- und Wohnturm, aber auch zu Verteidungszecken



Bau des Bergfrieds in die feuchte Else-Niederung als Flieh- und Wohnturm, aber auch zu Verteidungszecken 1377 - 1540: Erbnachfolge durch die Familie von dem Bussche

Erbnachfolge durch die Familie von dem Bussche 1540: Erbtochter Anna von dem Bussche heiratet Hermann von Amelunxen

Erbtochter Anna von dem Bussche heiratet Hermann von Amelunxen 1544 - 1559: Amelunxen baut die Burg zu einer zweiflügeligen Schlossanlage aus

Amelunxen baut die Burg zu einer zweiflügeligen Schlossanlage aus 1608: Cord von Amelunxen verkauft das Gut an den Osnabrücker Fürstbischof Philipp Sigismund von Braunschweig-Wolfenbüttel

Cord von Amelunxen verkauft das Gut an den Osnabrücker Fürstbischof Philipp Sigismund von Braunschweig-Wolfenbüttel 1664: Fürstbischof Ernst August I. tauscht das Schloss mit seinem Hofmarschall Georg Christoph von Hammerstein gegen die Güter Scheventorf und Schleppenburg





Latte Macchiato statt exotischer Pflanzen

Wir schreiten durch das Torgebäude. Kopfsteinpflaster führt zum Hauptgebäude. Rechts säumt die ehemalige Orangerie und das jetzige Schlosscafé den Weg. In dem früheren Gewächshaus für Orangenbäume und andere exotische Pflanzen werden an diesem Spätsommertag unter anderem Apfelkuchen und Latte Macchiato serviert.



Links fängt der barocke Schlossgarten den Blick ein. Schwalben segeln nur knapp über dem Rasen, Apfelbäume tragen rote Früchte, Blumen blühen in Karminrot, Gelb und Violett. Wege aus Kieselstein laden zum Spazieren ein. Die von der Hecke geschützten Bänke wirken wie kleine Verstecke. "Dort kann man gut meditieren und Ideen entwickeln", sagt Henriette Freifrau von Hammerstein. "Mein Lieblingsort", sagt ihr Ehemann. Ein Ort, den er sich quasi selbst geschaffen hat.

Rekonstruktion eines barocken Schmuckstücks

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten Hans-Adam Freiherr von Hammersteins Eltern das Anwesen zu einem großen landwirtschaftlichen Betrieb ausgebaut. Nach Plünderungen durch englische, belgische und polnische Truppen stand im Vordergrund, das Schloss wieder herzurichten und einen regelmäßigen Erwerb sicherzustellen. Wo heute Gäste den Garten bestaunen, weideten Pferde und wuchs Gemüse. Erst Ende der 1990er nahmen die aktuellen Schlossherren die Rekonstruktion des barocken Schmuckstücks in Angriff. "Es war ein Riesenspaß, den Garten wieder zu entwerfen", erinnert sich Freiherr von Hammerstein, den seine Frau als begeisterten Gärtner charakterisiert. Eine alte Vase aus Carrara-Marmor, Flussgötter aus Stein und ein Belvedere, das einen Ausblick auf die Anlage gewährt. Ein Hauch von Versailles, erstmals abgeguckt Anfang des 18. Jahrhunderts. Heute dient der Garten auch regelmäßig als wunderschöne Kulisse für Konzerte und Theateraufführungen.

„Das Wasserschloss Gesmold zählt zu den traditionsreichsten Adelssitzen der Stadt Melle" Reinhard Scholz, Bürgermeister

Das imponiert auch dem Meller Bürgermeister: "Ich finde es beeindruckend, mit welcher Leidenschaft und mit welchem finanziellen Aufwand sich Familie von Hammerstein in der Vergangenheit engagierte, um das Gebäudeensemble einschließlich der imposanten Gartenanlagen für die Nachwelt zu erhalten“, sagt Reinhard Scholz. Der Verwaltungschef würdigt darüber hinaus das kulturelle Engagement der Eheleute, denen es Jahr für Jahr gelinge, ganz besondere Kulturveranstaltungen – von anspruchsvollem Schauspiel bis hin zu hochkarätigen Musikveranstaltungen – auf dem Schlossgelände durchzuführen.



Schloss komplett von Wasser umgeben

Wir gehen weiter in Richtung des zweiflügeligen Schlosses. Der Fokus richtet sich auf das leuchtende Weiß-Rot der Eingangstür. Der Weg dorthin führt über zwei steinerne Brücken. Die zweite überspannt den Wassergraben, der das Schloss komplett umgibt. Auf der glatten Oberfläche spiegelt sich das Ufer. Idyllisch. Nicht weit entfernt fließt die Else. Führt der Fluss Hochwasser, macht sich das auch auf dem Schlossgelände bemerkbar. "Hier ist das größte Überschwemmungsgebiet im Oberlauf eines Flusses in Niedersachsen", sagt Freiherr von Hammerstein.



Die Zuteilung des Wasserabflusses an der Gesmolder Bifurkation, wo sich die Hase gabelt in Hase und Else, war wegen der wichtigen Ressource auch immer wieder Streitthema in der Geschichte. Und möglicherweise auch Grund, warum gerade am Knotenpunkt der Regionen Osnabrück, Minden, Ravensberg und Tecklenburg um das Jahr 1300 als Ursprung des heutigen Schlosses ein Bergfried errichtet wurde. Ein Turm, der immer noch alles überragt. An dessen vier oberen Ecken seit Anfang des 17. Jahrhunderts Apostel wachen. Einer davon mit einer Luther-Bibel unter dem Arm. Das sei damals in der an sich katholischen Region eine Aussage gewesen, meint Freiherr von Hammerstein.

Historie: 17. Jahrhundert bis heute ab 1724: Ausbau der barocken Gartenanlagen

Ausbau der barocken Gartenanlagen 1797: Gesmolder Revolution - Flucht des Besitzers und Verwaisung des Schlosses

Gesmolder Revolution - Flucht des Besitzers und Verwaisung des Schlosses 1810: Belagerung und Plünderung durch napoleonische Truppen mit starker Zerstörung in Haus und Park

Belagerung und Plünderung durch napoleonische Truppen mit starker Zerstörung in Haus und Park 1815: Innenausbau des wiederbewohnten Schlosses

Innenausbau des wiederbewohnten Schlosses 1944 - 1946: Plünderungen durch englische, belgische und polnische Truppen

Plünderungen durch englische, belgische und polnische Truppen ab 1948: Ausbau zu einem großen landwirtschaftlichen Betrieb

Ausbau zu einem großen landwirtschaftlichen Betrieb ab 1997: Neuanlage des stark überformten Barockparterres in der inneren Vorburg, Organisation regelmäßiger kultureller Angebote wie Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen und Führungen

Neuanlage des stark überformten Barockparterres in der inneren Vorburg, Organisation regelmäßiger kultureller Angebote wie Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen und Führungen ab 2009: Erweitertes Angebot im Schlosscafé, standesamtliche und freie Trauuungen im Trauzimmer

Die korrekte Anrede

Um zum Bergfried zu gelangen, durchqueren wir das Schlossgebäude und gelangen in den Innenhof. Mit seinen Anleihen aus Renaissance, Romanik und Barock wirke er italienisch, sagt Freiherr von Hammerstein. Und adelig. Freiherren und Freifrauen zählten einst zum Adel, seit Inkrafttreten der Weimarer Verfassung im Jahr 1919 gelten die Titel als Bestandteil des Namens. In direkter Anrede darf man auf das Freiherr und die Freifrau verzichten. Klingt ja auch ein bisschen komisch: Herr Freiherr von Hammerstein. Im Alltag heißt es denn auch Herr von Hammerstein. "Geht ja auch nicht anders", meint der Angesprochene.

Wir befinden uns weiter im Innenhof. Er ist umgeben von Gebäuden und einer Zingelmauer. Man könnte denken, dieser Platz wäre ein Rückzugsort. Doch von hier gelangen Besucher in die öffentlich zugänglichen Bereiche. Etwa zur Zugbrücke, die über das Wasser hinterm Schloss führt. Sie hat das Gegengewicht von einer Tonne und ist insbesondere für Kinder eine Attraktion. Der Nachwuchs darf in die Hände spucken und sie hochziehen. "Und sich die Finger einklemmen", sagt Freiherr von Hammerstein – freilich ohne es den Kleinen zu wünschen. Aber er kennt eben die Tücken der Mechanik.

Zerschossen und zerschlitzt

Vom Innenhof geht es zudem in den Turm und darin ins Trauzimmer, das die von Hammersteins im Bergfried eingerichtet haben. Ein romantischer Ort für Verliebte, um sich das Jawort zu geben. Unter einem originellen Leuchter aus Geweihen. Vor den Augen von Kurfürstin Sofie von Hannover: Sie ist Motiv eines der vielen Gemälde. Bilder, die während des Zweiten Weltkriegs zerschossen und zerschlitzt wurden, jedoch restauriert werden konnten.

Drei Zimmer hat der Turm. Früher, also ganz früher, ging es über eine Leiter in die höheren Stockwerke. Die hätte man bei Gefahr hochziehen können. Heute gibt es eine Treppe. Davor steht eine kopflose Modepuppe und trägt historische Kleidung auf. Ritterrüstungen? Gibt es auf Schloss Gesmold nicht. Alte Puppen und ein Schreibpult erinnern an vergangene Zeiten. Mit dem Schaukelpferd habe er wohl selbst noch gespielt, meint Freiherr von Hammerstein. Das Schloss ist der Ort seiner Kindheit.

Mit 14 Jahren wechselte er in ein hessisches Internat. Nach dem Jura-Studium kehrte er nach Gesmold zurück. Heute arbeitet er als Jurist bei der Sparkasse Osnabrück. Seine Frau wuchs in Springe auf, hat Kunstgeschichte studiert und lebt seit 27 Jahren in Melle. Sie macht Führungen und arrangiert die kulturellen Veranstaltungen. Ihre vier gemeinsamen Söhne sind mittlerweile erwachsen. Der Jüngste hat im vergangenen Frühjahr sein Abitur bestanden.



Kellergewölbe und Wasserratten

Zu sechst sind sie also, die von Hammersteins. Eine große Familie und doch nur eine kleine Gruppe im Vergleich zu der Zahl an Menschen, die in früheren Zeiten im Schloss lebten. Rund 60 seien es gewesen, sagt Freiherr von Hammerstein. Lebensmittel für die Bewohner wurden im Kellergewölbe des Turms gelagert. Wegen der Wasserratten an Haken in der Decke.



Heutzutage hängt hier nichts mehr. Der Gewölbekeller ist leer. Auf die Ernährungsgewohnheiten früherer Generationen ist der Schlossherr auch gar nicht erpicht. Grütze, Haferschleim, Hirsebrei? "Ich bin froh, dass ich heute lebe", sagt er. Und muss dafür mit anderen Problemen fertig werden.

Probleme? So würde es Freiherr von Hammerstein nicht formulieren: "Ich bin kein Freund davon, Probleme zu sehen." Das Leben im Schloss und die Erhaltung des historischen Gebäudes sei eine spannende Herausforderung verbunden mit vielen schönen Dingen, sagt der 60-Jährige. "Wir haben Interesse, das Denkmal zu erhalten." Ein Wirken mit hohem persönlichen Einsatz, der der Region ein außergewöhnliches Wahrzeichen erhält.



Äußere Einflüsse gefährdeten das Wasserschloss

Doch äußere Einflüsse gefährdeten das Wasserschloss. Wer will, sieht und hört es. Auf der Autobahn 30 rauschen die Autos und Laster in unmittelbarer Nähe am Schlossgelände vorbei. Der Lärm lässt sich nicht abstellen. Er ist immer da. Morgens, mittags, abends, nachts. "Die Autobahn ist der größte Nachteil", urteilt die 54-jährige Freifrau von Hammerstein. Dagegen können sie einfach nichts machen. Gegen den Zahn der Zeit, der an der Anlage nagt, hingegen schon. Wenn auch nicht überall.

Der Sandstein verwittert. An manchen Stellen ist er porös, woanders blättert er ab, manchmal rieselt es herunter. Freiherr von Hammerstein weist auf Mauerblöcke, die im Laufe der Jahrhunderte bereits ausgetauscht wurden. Auch Fensterfassungen im Innenhof wurden ersetzt. Auf der Schlossmauer fallen restaurierte Säulen auf. Kosten pro Stück: 450 Euro. Vierzig von ihnen wurden in Stand gesetzt. Und wer zahlt das? "Hier fließt kein Steuergeld vom Staat rein", sagt Freiherr von Hammerstein.

"Auflagen ohne Ende"

Das Land Niedersachsen habe fast keine Mittel für Denkmalpflege, bei Bundes- oder EU-Mitteln scheut die Familie die Bürokratie. "Man hat Auflagen ohne Ende, muss die Arbeiten EU-weit ausschreiben und vorfinanzieren", erklärt Freiherr von Hammerstein. Als untere Denkmalschutzbehörde helfe die Stadt Melle der Familie von Hammerstein bei der Fördermittelakquise, sagt Stadtsprecher Jürgen Krämer. Doch eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt werde nicht gewährt.

Das Geld für die laufende Unterhaltung des Schlosses sind Einnahmen, die aus der Verpachtung von Land- und Forstwirtschaftsflächen stammen. Die Schafe, die auf dem von der Autobahn sichtbaren Damm weiden, gehören beispielsweise einem Bauer. "Super Rasenmäher", witzelt Freiherr von Hammerstein. Unweit davon grasen Galloway-Rinder. Die gehören aber zum Schloss. "Das ist unser Hobby." Zugute kommt den von Hammersteins, dass sie selbst tatkräftig mit anpacken. Auch die Söhne gärtnern mit. Das Wasserschloss mit seiner großzügigen Gartenanlage liegt den Bewohnern eben sehr am Herzen.

Insel im doppelten Sinne

"Sich mich Kulturgeschichte zu beschäftigen, entspricht unseren Neigungen", erklärt Freifrau von Hammerstein. Und Spaß mache es ihnen allemal. Freiherr von Hammerstein ergänzt: "Wir wollen zeigen, dass das Schloss ein Kulturdenkmal ist." Was ihnen aus ihrer Sicht immer schwerer gemacht werde. Freifrau von Hammerstein lenkt den Blick auf die Sichtachse. Auf der einen Seite fällt das Logistikzentrum des Sonderpostenhändlers Thomas Philipps auf, quasi im Rücken wächst das Gewerbegebiet in Gesmold. Das Wasserschloss wird immer mehr zur Insel. Im doppelten Sinn.



Die privat genutzten Räume

Eine Insel für die von Hammersteins sind quasi auch die privaten Räume. Rund 30 Zimmer hat das Hauptgebäude. Alle begehbar, zu erreichen über zwei Treppen im Schlossflur, aber nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Auch wir bleiben draußen. Viele Zimmer seien klein, sagt Freifrau von Hammerstein. Längst nicht jedes werde täglich genutzt.

Einer der Räume sei modern eingerichtet, viele andere eher stilgerecht. "Oder in einem Mix aus beidem." Zimmer, in die sich die Schloss-Eigentümer gerne zum Lesen zurückziehen. Ein oben gelegener Raum biete zudem einen herrlichen Ausblick auf die gesamte Anlage, der zugleich die Autobahn ausblendet. Eine Aussicht, die insbesondere Henriette Freifrau von Hammerstein immer wieder gerne genießt: "Mein Lieblingsort."