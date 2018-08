Foto: NOZ MEDIEN

Melle. Ein Auto, das brennt und eine verqualmte Halle, in der Personen vermisst werden: Bei der Ratsübung der Alarmeinheit Riemsloh in Zusammenarbeit mit der Ortsfeuerwehr Bruchmühlen und der Drehleitereinheit der Freiwilligen Feuerwehr Melle-Mitte konnten zahlreiche Interessierte am Freitagabend einen umfassenden Einblick in einen real nachgestellten Feuerwehreinsatz erhalten.