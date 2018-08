Die Wasserträgerin auf dem Kohlbrink in Melle-Mitte – eine Bronzeplastik von Peter Fischer-Blessin. Foto: Stadtverwaltung Melle

pm Melle. Ob die Skulpturen von Pinsel und Tink, Wasserträgerin, Kohlbrinkschüler oder wachsamer Hahn am Hauptportal des Polizeikommissariates: Wer mit offenen Augen durch Melle geht, entdeckt so manches Kunstwerk. Was aber hat es mit diesen Plastiken und Skulpturen auf sich? Eine Antwort auf diese Frage gibt Bernd Meyer im Rahmen der Stadtführung „Kunstwerke in Melle“ am 17. August.