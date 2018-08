Das in Melle abgestürzte Kleinflugzeug musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Foto: NWM-TV

pm/sta Melle. Nach dem Flugzeugabsturz in Melle am Samstagmorgen, bei dem ein 74-Jähriger und seine 14-jährige Enkelin starben, dauern die Ermittlungen der Polizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung an. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.