Ein Paradies für Schnäppchen-Jäger ist Jahr für Jahr der Meller Schnäppchenmarkt. Foto: Christina Wiesmann

Wer gerne ein Schnäppchen macht, kommt am Meller Schnäppchenmarkt nicht vorbei. Am Samstagvormittag war es erneut soweit. Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Melle-City konnten die zahlreichen Kunden an Ständen und Kleiderständern mit einem bunten Sortiment zu unschlagbaren Preisen überzeugen.