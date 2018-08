Melle Nach dem tragischen Badeunfall im Wellenfreibad, bei dem ein fast fünfjähriges Kind in das Sprungbecken gefallen war, sucht die Polizei in Melle weiterhin Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Der Junge war unbemerkt in das Becken gefallen und von Badegästen aus dem Wasser geholt worden. Der Junge wurde von Ersthelfern und dem Bademeister reanimiert und in das Christliche Kinderhospital nach Osnabrück gebracht worden. Dort halten sich seit Tagen zahlreiche Familienangehörige und Freunde der Familie auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Melle unter 05422/920600 entgegen.

