Melle. Auf dem Weg zum Titel „Das Ernsting‘s family Gesicht 2019“ hat Marike Kramm aus Melle die nächste Hürde genommen. Sie hat es schon unter die top 10 geschafft.

Unter dem Titel „Das Ernsting‘s family Gesicht 2019“ veranstaltet Ernsting‘s family zum zehnten Mal seinen Model Contest und bietet damit Frauen die Chance, ins Modelleben einzutauchen. Mit auf die Suche begeben sich als Jury in diesem Jahr Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella und Deutschlands erfolgreichstes Curvy Model Angelina Kirsch.

Auf nach Mallorca

Über 2200 Bewerbungen sind zwischen dem 14. Juni und 12. Juli beim Modeunternehmen aus dem Münsterland eingegangen. Ihrem Traum ein großes Stück näher gekommen ist Marike Kramm aus Melle.

Sie ist eine von zehn glücklichen Finalistinnen, die es nach zwei Jury-Entscheiden und einem öffentlichen Online-Voting in die Top 10 geschafft hat. Die zehn Finalistinnen werden am großen Finale am 1. und 2. September auf Mallorca teilnehmen. Dort können sie sich auf zwei spannende und abwechslungsreiche Tage mit Fotoshootings, hilfreichen Coachings der Model-Experten und aufregenden Herausforderungen freuen.

Gleichzeitig schaut sich die Jury die Kandidatinnen genau an und bewertet, wer sich am besten präsentiert und als Persönlichkeit zu Ernsting’s family passt. Zum Ende des zweiten Tages wird sie das Ernsting´s family Gesicht auszeichnen. Auf die Gewinnerin warten professionelle Fotoshootings in Kapstadt und Miami, wo sie für Ernsting’s family Projekte vor der Kamera steht.

Die weiteren neun Finalistinnen sind auf der Homepage des Unternehmens zu sehen.