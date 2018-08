22.45 Uhr: Der Zug stand noch immer in Westerhausen und signalisierte auf der Anzeigentafel: nicht einsteigen. Foto: Christoph Franken

Oldendorf. Wegen des Gewittersturms am Donnerstagabend rückten die Feuerwehren im Stadgebiet zu sechs Einsatzstellen aus. Ein Zug der Nordwestbahn stand zwangsweise bis zum Freitagmorgen am Bahnhof Westerhausen, weil die Strecke wegen eines umgestürzten Baumes und zerrissener Oberleitungen in beide Richtungen gesperrt war.