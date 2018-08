Erwartungsfroh im Stoppelfeld: Das Helferteam für das Rink-Festival. Foto: Lena Menkhaus

Neuenkirchen. Das Festival „Rock in Neuenkirchen“ heute (Beginn 19 Uhr) und morgen (Beginn 15.30 Uhr) auf dem Feld an der Brinkerstraße in dem Meller Stadtteil ist dank der Mithilfe vieler bereits gut vorbereitet.