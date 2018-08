Meilenstein der Inklusion

Auf der Wiese an der Breslauer Straße in Melle wird seit Mittwoch gebaut. Hier entstehen 27 Sozialwohnungen. Archivfoto: Michael Hengehold

Melle. Auftakt für die Bauarbeiten von 27 Sozialwohnungen an der Breslauer Straße in Melle. Hier wohnen künftig Menschen mit und ohne Behinderung, ein Meilenstein für die Inklusion in Melle, meint unsere Kommentatorin.