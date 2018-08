pm/nw Bad Oeynhausen „Meine Interpretationen leben von der tiefen Seelenverwandtschaft zu den einzelnen Werken“, sagt Yu Mi Lee über ihr Klavierspiel. Diese Hingabe und virtuose Ausdrucksweise kann das Publikum am 12. August ab 18.30 Uhr bei ihrem Konzert in der Wandelhalle erleben.

Im Rahmen der Konzertreihe Weltklassik am Klavier präsentiert die Südkoreanerin in ihrem Programm „Aus vollem Herzen: virtuose Melodien!“ unter anderem Werke von Tschaikowsky, Rachmaninow oder auch Liszt. Für den Abend in der Wandelhalle hat Yu Mi Lee ein interessantes Programm zusammengestellt.

Lyrische Kompositionen

Tschaikowskys Dumka wurde 1886 geschrieben und mit dem Titel „Scéne rustique russe“ veröffentlicht. Als Dumka bezeichnet man eine Gattung von Volksliedern. Während des 19. Jahrhunderts begannen slawische Komponisten damit, die Dumka als klassische Form für kleine lyrische Kompositionen zu nutzen.

Rachmaninows „Six moments musicaux“ wurden beschrieben als „echte Konzertstücke, die am besten auf der Bühne mit dem Konzertflügel präsentiert werden“. Obwohl er diese Stücke aus finanziellen Grund schrieb, erklärte Rachmaninow, dass sie seinem Herzen entsprängen.

Zutiefst berührend

Chopin komponierte seine „Fantasie“ – eines seiner größten Werke – im Jahr 1841. Die ungarischen Rhapsodien von Liszt basieren auf Volksthemen. Wegen ihrer attraktiven Melodien und ihrer Virtuosität sind sie sehr beliebt und bekannt.

Presse und Publikum sind sich einig, Lees Spiel berühre zutiefst. Yu Mi Lee schloss an der renommierten Hochschule für Musik in Hannover ihr Konzertexamen ab und gewann schon während der Studienzeit viele Preise und Auszeichnungen. Lee konzertiert inzwischen weltweit als Solistin und mit Orchester.

Im Jahr 2015 wurde die Koreanerin in die USA eingeladen, um dort bei der 125. Jubiläumszeremonie der amerikanischen Nationalflagge vor dem Upper House Ohio ein Gastspiel zu geben. Außerdem trat sie in Rumänien bei dem Jubiläumskonzert anlässlich der 25 Jahre währenden Beziehungen zwischen Korea und Rumänien auf.

Anzeige Anzeige

Tickets für 20 Euro und weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Telefon 05731/1300 und auf www.staatsbad-oeynhausen.de. pm/nw

Die Abendkasse ist ab einer halben Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Jugendliche unter 18 Jahren haben kostenfreien Eintritt.