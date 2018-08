Badeunfall: Kind aus Melle weiter in der Klinik MEC öffnen

Im Sprungbecken (rechts) des Meller Wellenfreibades hatte sich das tragische Unglück ereignet. Archivfoto: Simone Grawe

Melle. Der vierjährige Junge aus Melle, der am Samstagnachmittag in das Sprungbecken des Meller Wellenfreibades gefallen war und reanimiert werden musste, befindet sich weiterhin in einem Osnabrücker Krankenhaus.Die Stadtverwaltung weist erhobene Vorwürfe zurück.