Nach Badeunfall in Melle: Kind weiterhin in der Klinik MEC öffnen

Mehr als 1000 Gäste tummeln sich dieser Tage im Meller Wellenfreibad. Das Bild entstand in der vergangenen Woche. Foto: Simone Grawe

Melle. Über den Gesundheitszustand des vierjährigen Jungen, der am Samstagnachmittag in das Sprungbecken im Wellenfreibad in Melle gefallen war, gibt es keine neuen Erkenntnisse. Das erklärte Polizeisprecherin Anke Hamker am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion.