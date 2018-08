Den Baubeginn von 27 Wozialwohnungen in Melle haben die Grünen begrüßt. Am Mittwoch beginnen die Bautätigkeiten

Melle. Der Baubeginn von Sozialwohnungen in Melle steht unmittelbar bevor. Auf dem Gelände im Bereich Herrenteich/Breslauber Straße rücken am Mittwoch, 8. August, die Bagger an und bilden den Auftakt zum Bau von 27 sozial geförderten Wohnungen.