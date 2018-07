Der Markendorfer Schwalbenschwanz hielt sich vornehmlich an den Blüten des Großen Alants auf. Foto: Volker Tiemeyer

pm/fr Buer. Wow, einen so großen heimischen Schmetterling hatte die passionierte Kleingärtnerin noch nie zuvor in ihrem Leben im Blumenbeet gesehen: Die Rede ist vom Schwalbenschwanz, der zur Freude von Martha Tiemeyer in ihrem Garten in Markendorf gesichtet wurde.