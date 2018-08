Melle. Nach den beiden ersten erfolgreichen Touren in diesem Jahr durch das südliche Melle folgen jetzt am Samstag, 11. August die Tour in die Stadtteile Buer und Bruchmühlen mit ihren Burgen, Sagen, Naturdenkmalen und Sehenswürdigkeiten.

Es folgt dann am Samstag, 1. September die gemeinsame Fahrt durch Westerhausen, Oldendorf und Umgebung. Die Huntequellen sind mit inbegriffen. Zum Abschluss wird dann noch am Samstag, 22. September, eine Fahrt zu etwa 20 Burgen und ehemaligen adeligen Anlage angeboten. Die jeweilige Fahrtstrecke von etwa 40 Kilometern wird in sechs Stunden mit einer Einkehrpause in einem Verbrauchermarktcafé bewältigt. Start ist immer um 13 Uhr am Rathaus in Melle. Die Fahrten können auch von Gruppen an Wunschterminen gebucht werden. Auskunft erteilt das Touristbüro der Stadt unter 05422/ 365-311.