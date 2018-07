In einer Apotheke in Melle-Mitte wollte ein 39-Jähriger am Samstag ein gefälschtes Rezept einlösen. Er wurde vorläufig festgenommen Symbolfoto: David Ebener

Melle. Beamte der Polizei Melle haben am Samstagmorgen einen 37-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in einer Apotheke in der Innenstadt ein gefälschtes Rezept einlösen wollte.