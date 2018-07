Beitragsfreiheit in Kitas gilt auch in Melle MEC öffnen

Ab August gilt in Niedersachsen die Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Die Stadt Melle informiert über die Änderungen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Melle Das Land Niedersachsen hat am 20. Juni die Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder beschlossen. Was heißt das für Eltern in Melle?