Nur noch Schrott blieb vom Trecker und der Rundballenpresse auf dem Acker in Bennien übrig. Foto: Christoph Franken

Bruchmühlen. Bruchmühlen. Während eines Ernteeinsatzes ist am frühen Mittwochabend im Meller Ortsteil Bennien ein großer Trecker samt angehängter Rundballenpresse in Brand geraten. Das Gespann brannte völlig aus. Der Fahrer verließ die Führerkabine rechtzeitig und alarmierte per Handy die Leitstelle.