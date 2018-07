Urkunde von Sahara Force India in Hockenheim MEC öffnen

Martin Huning aus Wellingholzhausen (Zweiter von links) nahm von Otmar Szafnauer, Sportdirektor des Teams Sahara Force India, eine Urkunde über die Partnerschaft entgegen. Sie wurden umrahmt von den Teamfahrern Esteban Ocon (links) und Sergio Perez. Foto: Ravenol

Martin Huning ist in dieser Saison für das Team Sahara Force India in der Formel 1 tätig. In Hockenheim wurde dem Motorsportdirektor aus Wellingholzhausen nun eine offizielle Urkunde über die Zusammenarbeit überreicht.