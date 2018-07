Es darf gelacht werden: Hein Klasen (Friedel Elbracht) hat sich bei einer zurückliegenden Aufführung mit Requisiten aus der Fundsachenkiste verkleidet. Foto: Johannes Gerhards

Borgholzhausen Nichts zu lachen? Das Piumer Bauerntheater kann helfen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Aufführungen auf der Freilicht- und Naturbühne an der Bergstraße in Borgholzhausen. Dort wird in der laufenden Saison der Schwank „Krüüzfhart in’s Schwuinestall“ aufgeführt.