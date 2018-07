Höhenfeuerwerk beim Parklichterfest in Bad Oeynhausen MEC öffnen

Höhepunkt der Parklichter im Kurgarten von Bad Oeynhausen: Das musiksynchrone Höhenfeuerwerk, das am Samstag, 4. August abgebrannt wird. Foto: Peter Hübbe

Bad Oeynhausen Wenn am 4. August die Lichter ausgehen und sich die Besucher auf der Mittelachse des Kurparks versammeln, dann steht der Höhepunkt der Parklichter 2018 an: das große musiksynchrone Feuerwerk. Themen des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Events sind in diesem Jahr Varieté und die 20er-Jahre.