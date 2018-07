Voller Vorfreude auf den 17. August: Theo Wilken, Garlitta Finke und Heiko Grube, die schon einmal am Kohlbrink probesassen. Foto: Christoph Franken

Melle. Melle. Nach dem großen Erfolg vom Vorjahr, als sich fast 500 Gäste auf dem Kohlbrink zu einem fröhlichen Abend zusammenfanden, bieten die Lions Melle-Grönegau am Freitag dem 17. August zum zweiten Mal ein Lions-Diner an. An rund 70 Tischen auf dem Kohlbrink können dann wieder Menschen von 19 bis 23 Uhr essen und trinken. Gleichzeitig unterstützen sie damit einen sozialen Zweck.