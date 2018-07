Daniel Skibbe konzertiert in Melle MEC öffnen

Er ist ein Meister der Improvisation: Daniel Skibbe konzertiert am kommenden Mittwoch beim Meller Orgelsommer in der St. Petrikirche. Foto: Privatbesitz Daniel Skibbe

Melle. Der Meller Orgelsommer wird am Mittwoch, 25. Juli, sowie am kommenden Mittwoch, 1. August, fortgesetzt. Das letzte Konzert dieser Reihe gestaltet Daniel Skibbe in der St.-Petri-Kiche.