Das Glück ihrer Familie und das Wohl der Tiere liegte Gabriele Mörixmann am Herzen. Das Bild zeigt sie in der „Bild am Sonntag“ in der Ausgabe vom 22. Juli. Foto. Christoph Franken

Melle. Was hat die Meller Landwirtin Gabriele Mörixmann (44) mit den Sängerinnen Nena und Beatrice Egli oder mit Basketball-Star Dirk Nowitzki oder auch mit Schauspielerin Hannelore Hoger gemeinsam? Sie alle und noch ein paar mehr kamen am Sonntag in der Zeitschrift „Bild am Sonntag“ mit Foto zu Wort.