Außen eine schlichte Metallbox, innen gemütlich: Der Ortsrat Neuenkirchen besichtigte jetzt die Kita-Container am Montessori-Familienzentrum. Foto: Simone Grawe

Neuenkirchen Die Kita-Container stehen, der Rasen ist eingesät, und ein Termin für die Lieferung des Mobiliars steht: Die neue Krippe am Montessori-Familienzentrum in Neuenkirchen will pünktlich am 15. August an den Start gehen.