Ein solches Mercedes-AMG C 63 S Coupé war in Hamm gestohlen worden. Foto: Daimler-AG

Neuenkirchen. Der Großeinsatz der Polizei in Neuenkirchen schlägt in dem Meller Stadtteil nach wie vor hohe Wellen. Warum denn Polizei aus NRW, aus Osnabrück, Melle und sogar ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) ausgerückt seien, obwohl es sich doch nur um ein gestohlenes Auto gehandelt habe, wollten Anwohner wissen. Übrigens: Der Täter ist schließlich doch noch samt des in Hamm entwendeten Fahrzeugs in Tschechien gestellt worden.