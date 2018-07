Zu zwei Einsätzen von Brandentstehung durch den Einsatz von Gasbrennern zum Abflämmen von Unkraut wurden die Ortsfeuerwehren Melle-Mitte und Oldendorf am Mittwoch gerufen.Foto: Ludger Flohre

Melle Bei Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner ist am Mittwochnachmittag an der Grönenberger Straße eine Hecke in Brand geraten. Die Feuerwehr Melle-Mitte war vor Ort. Außerdem wurde die Ortsfeuerwehr Oldendorf zu einem Flächenbrand an der Westerhausener Straße gerufen.