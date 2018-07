Optimale Bedingungen für Lehrer und Schüler

Umfangreiche Reparaturarbeiten in der Ratsschule: Vor einem Jahr wurde das Flachdach saniert. Archivfoto: Simone Grawe

Melle. Seit 2014 laufen an der Ratsschule in Melle umfangreiche Sanierungsarbeiten. Sie sind in naher Zukunft abgeschlossen. Die optimalen räumlichen Voraussetzungen dürften Schüler und Lehrer motivieren, meint unsere Kommentatorin.