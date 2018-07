Melle. Was den Storchennachwuchs angeht, ist 2018 im Meller Stadtgebiet ein Rekordjahr. Zu den bereits etablierten Brutstörchen an der „Allee“ in Krukum und „In der Eue“ in Bakum sind in diesem Sommer drei weitere erfolgreich brütende Paare dazugekommen.

Sie finden sich auf dem „Hallau“ in Krukum, am Hof Mörixmann in Dratum-Ausbergen und ein weiteres Paar in Ahle direkt an der Grenze zu Groß Aschen. Derzeit machen insgesamt zehn Jungstörche Flugübungen auf ihren fünf Nestern oder sind bereits mit ihren Eltern unterwegs.

Ein Einzelkind

Am weitesten entwickelt ist das „Einzelkind“ auf dem Pferdehof Tönsing in Krukum. Der Jungstorch begleitet seine Eltern schon bei der Futtersuche. Auch die drei munteren Geschwister in Bakum haben schon fleißig das Schlagen mit den Flügeln geübt. Inzwischen verlassen sie den Horst schon für mehrere Stunden „In der Regel haben sie noch einige Wochen eine Nestbindung und kehren zum Ruhen und Übernachten auf den Horst zurück“, erläuterte Volker Tiemeyer, Vogelexperte der Meller Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON).

Im August geht es los

„Spätestens im August werden die früh entwickelten Jungstörche so selbstständig sein, dass sie sich von ihren Elterntieren trennen und sich einer nach Süden ziehenden Jungvogelgruppe anschließen“, prognostizierte Tiemeyer. Er wies aber ausdrücklich darauf hin, dass sich bei den Störchen vieles ändert: Immer mehr dieser ursprünglichen Zugvögel verzichten auf das Überwintern in Zentralafrika und bleiben in Portugal, Spanien, Frankreich und sogar vermehrt in Mitteleuropa. Die Stelzvögel sind auch immer weniger auf Frösche und Fische als Nahrung angewiesen, hauptsächlich stehen Käfer, Larven und Mäuse auf dem Speiseplan.

Nach frühem Brutbeginn kurz nach Ostern sind auch die beiden vital wirkenden Jungstörche auf dem „Hallau“ in Krukum kurz davor, flügge zu werden. Ganz ähnlich sieht es mit den beiden Jungvögeln am Hof Mörixmann in Dratum-Ausbergen aus. Dort waren ursprünglich sogar vier Küken aus vier Eiern geschlüpft.

Gruppen sind unterwegs

Etwas später hatte die Brut nahe der Windräder in Groß Aschen begonnen. Aber auch dort entwickeln sich zwei noch etwas kleinere Störche prächtig. Somit sieht es auf allen neu belegten Horsten nach jeweils zweifachem Nachwuchs aus. Neben den bewohnten Brutnestern sind in der Else- und Haseniederung auch immer wieder kleine und große Gruppen von bis zu 20 umherziehenden Störchen zu sehen.

„Mit einer solchen Schwemme von Störchen hätte ich vor einigen Jahren nie gerechnet“, räumte Tiemeyer ein. Offenbar ist das Nahrungsangebot noch groß genug. Er hält es aber eher für unwahrscheinlich, dass sich noch mehr Paare ansiedeln werden.