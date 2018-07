So wie hier im September 2015 wird am 27. Juli die totale Mondfinsternis am Abendhimmel ablaufen (von links nach rechts). Der Mond geht also bereits verfinstert (links) auf. Foto: Bernd Schröter.

Melle. Am Freitag (27. Juli 2018) können Interessierte an der EXPO-Sternwarte in Melles Ortsteil Oberholsten (Rattinghauser Weg) ab 21 Uhr ganz besondere Beobachtungen des Sternenhimmels mitverfolgen.