Feuerwehr löscht brennenden Rasenmäher in Melle

Wegen eines brennenden Rasenmähers sind am Samstagmittag in Melle-Düingdorf 65 Einsatzkräfte ausgerückt. Foto: NWM-TV

Melle. Die Feuerwehr ist am Samstagmittag in Melle-Düingdorf ausgerückt, um einen Rasenmäher zu löschen. Das benzinbetriebene Gerät hatte nach Feuerwehrangaben in der Garage Feuer gefangen. Der Brand breitete sich auf dort gelagerte Gegenstände aus.