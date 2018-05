65 Feuerwehrleute löschen einen Rasenmäher in Melle MEC öffnen

Wegen eines brennenden Rasenmähers sind am Samstagmittag in Melle-Düingdorf 65 Einsatzkräfte ausgerückt. Foto: NWM-TV

Melle. Insgesamt 65 Feuerwehrleute sind am Samstagmittag in Melle-Düingdorf ausgerückt, um einen Rasenmäher zu löschen. Das benzinbetriebene Gerät hatte nach Feuerwehrangaben in der Garage Feuer gefangen und sich auf dort gelagerte Gegenstände ausgebreitet. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die hohe Zahl von Einsatzkräften wurde laut Feuerwehr aus Sicherheitsgründen gerufen.