Melle. Die Westfalen-Tankstelle an der Gerdener Straße in Melle-Neuenkirchen ist am frühen Samstagmorgen überfallen worden. Ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann betrat gegen 6.40 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe und bediente sich schließlich am Kasseninhalt und den Zigaretten, wie die Polizei mitteilte.