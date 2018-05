Melle. Als Auftakt des Meller Sommers 2018 las Hans Pleschinski am Donnerstag aus seinem neuen Roman „Wiesenstein“.

Dabei konnten die Zuhörer einen Einblick in das Leben Gerhart Hauptmanns in den letzten Kriegstagen auf dessen Besitz „Wiesenstein“ im Riesengebirge gewinnen.

Bedeutender Dichter

Die Lesung fand im neu gestalteten Schlosscafé Melange auf Schloss Gesmold statt. Die Begrüßung und Moderation der anschließenden Fragerunde übernahm Michael Sutmöller. Er freue sich sehr, dass Hans Pleschinski nach 2004 erneut nach Melle gefunden habe, um seinen neuen Roman vorzustellen.

Hans Pleschinski begann die Lesung mit einigen Vorbemerkungen zu Gerhart Hauptmann sowie seiner Motivation, dieses Buch zu schreiben: „Gerhart Hauptmann ist neben Thomas Mann einer der bedeutendsten deutschen Dichter im 20. Jahrhundert. Aber anders als Mann blieb Hauptmann in Deutschland.“ Er sei kein Nazi gewesen, Regierungen waren ihm egal, aber der Kompromiss in einer Diktatur sei tödlich, man verrate seine Seele, erklärte Hans Pleschinski. Sein Roman sei ein bitteres, mahnendes Buch gegen den Fanatismus, es behandle den Untergang Schlesiens, in den die irrwitzige Reise des Ehepaares Hauptmann nach Wiesenstein eingebettet sei. „Ich wollte nicht, dass das in Vergessenheit gerät.“

Reise nach Schlesien

Er begann mit dem Start der Reise des Ehepaares Hauptmann nach Schlesien. Die beiden hatten sich im Sanatorium Loschwitz in Dresden aufgehalten, als Dresden bombardiert wurde. Im März 1945 beschlossen sie, zurück auf ihren Besitz Wiesenstein zu kehren. In eindrucksvollen Worten beschrieb der Autor die Zerstörungen des Angriffs, aber auch die Angst und Unsicherheit der Menschen. Gebannt lauschte das Publikum seinen Schilderungen. Als er erwähnte, dass sich auf Wiesenstein noch der komplette Haushalt des Ehepaares inklusive Zofe und Butler befand - „sicherlich der letzte Butler vor Wladiwostok“ - erntete er Lacher. Als weiteren Ausschnitt seines Werkes wählte er eine Szene im Café Bunzlau. Das Gespräch zwischen dem Masseur Hauptmanns, Paul Metzkow, desertiert und bei den Hauptmanns untergekommen, und der Besitzerin des Cafés Doris Künast, deren Mann in Norwegen stationiert war, changierte zwischen Hoffnung, Resignation, Unsicherheit und Akzeptanz der Situation.

Wo ist die Stradivari?

In einem späteren Kapitel thematisierte Hans Pleschinski den Umgang der polnischen Regierung mit Hauptmann. Dessen Werk „Finsternisse“ hatte die Regierung bewogen, dem Ehepaar Hauptmann einen Schutzbrief auszustellen. Dieses Werk zeige auch Hauptmanns Vielfältigkeit und dass er sich nicht vom Naziregime habe vereinnahmen lassen. Er sei während seiner Recherchen auf dieses Werk Hauptmanns gestoßen. „Wo die Stradivari von Margarete Hauptmann geblieben ist, habe ich aber nicht herausgefunden,“ erklärte Hans Pleschinski dem amüsierten Publikum. Er beendete seine Lesung mit dem vorletzten Kapitel, in dem Hauptmann mit Kasperl, einer Marionette, spricht: „Einst Gespräche mit den Großen aus Politik und Kultur und zum Schluss bleibt als Gesprächspartner nur ein Puppe,“ bemerkte der Autor. Zum Ende der eindrucksvollen und kurzweiligen Lesung gab es andauernden Applaus.