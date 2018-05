Melle. In dieser Woche wurden Dagmar zur Nedden und Ludwig von Bar in einer Feierstunde aus den verschiedenen Trägerorganen der Diakonischen Altenhilfe in der Region Melle verabschiedet.

Beide gehören seit 1990 dem Vorstand der Stiftung ev.-luth. St. Petri-Kirchengemeinde, dem ursprünglichen Träger des Evangelischen Krankenhauses, an. In dieser Funktion waren Dagmar zur Nedden und von Bar auf der evangelischen Seite maßgeblich am Zusammenschluss des Evangelischen Krankenhauses mit dem katholischen St. Matthäus Krankenhaus beteiligt. Nur durch die Fusion beider Krankenhäuser war ein Krankenhausneubau realisierbar und konnte die medizinische Akutversorgung in Melle gesichert werden.

Nach Inbetriebnahme des Krankenhausneubaus wirkten beide engagiert und erfolgreich an der Entwicklung einer attraktiven Altenhilfereinrichtung, dem Christlichen Seniorenstift, am Standort des ehemaligen evangelischen Krankenhauses mit. Ende 2014 wurde die Diakonische Altenhilfe in der Region Melle mit dem Zusammenschluss des Fritz-Kamping-Hauses in Buer und dem Christlichen Seniorenstift in Melle gegründet.

Im Aufsichtsrat

Neben seinen Aufgaben als Trägervertreter der Gesellschaften wurde von Bar mit der Übertragung der Mehrheitsanteile des Christlichen Klinikums Melle auf die Niels-Stensen-Kliniken Georgsmarienhütte auch als Vertreter der Stiftung in den dortigen Aufsichtsrat berufen.

Hohes Engagement

Der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes und des Aufsichtsrates der Diakonischen Altenhilfe in Melle und die Geschäftsführung würdigten in der Feierstunde das außergewöhnliche Engagement von Dagmar zur Nedden und Ludwig von Bar in den verschiedenen Trägerorganen und ihre großen Verdienste um die ausgesprochen positiv verlaufende Entwicklung der stationären Kranken- und Altenpflege in der Stadt.