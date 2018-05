Melle. Die Wiedereinführung des „MEL-Kennzeichen“ wirft ihre Schatten voraus. Aus diesem Anlass richtet die Stadt Melle eine Verlosung aus, bei der die Kraftfahrzeugkennzeichen „MEL – LE 1“ bis „MEL – LE 9“ vergeben werden.

„Die Initiative zur Wiedereinführung des Altkennzeichens MEL kam schließlich aus der Bürgerschaft und daher wollen wir jetzt auch allen mit der Verlosung die Chance geben, eine der neun begehrten Kennzeichenkombinationen zu erhalten“, erklärte Bürgermeister Reinhard Scholz am Freitagmittag.

Spannung wächst

Er habe in den vergangenen Wochen und Monaten viele positive Rückmeldungen zur Wiedereinführung des „Stadtkennzeichens“ erhalten. „Vor diesem Hintergrund bin ich gespannt, wie viele Personen an dieser Verlosung teilnehmen werden“, stellt der Verwaltungschef fest. „Und natürlich bin ich gespannt darauf, wie viele Menschen sich demnächst für das MEL-Kennzeichen entscheiden werden.“

An dieser Verlosung dürfen ausschließlich Meller Einwohner (Erstwohnsitz in der Stadt Melle) teilnehmen, die bis zum 1. September 2018 ihr 17. Lebensjahr vollenden. Pro Person darf nur ein Teilnahmeschein ausgefüllt werden. Wer sich daran nicht hält, wird bis auf den Teilnahmeschein mit den meisten Alternativnennungen aussortiert.

Darüberhinaus kann jeder Teilnehmer maximal ein Kennzeichen bei der Verlosung erhalten. Bei Mehrfachziehung entscheidet das zuerst gezogene Los pro Person. Die Ziehung erfolgt beginnend mit „MEL – LE 1“ und setzt sich entsprechend bis „MEL –LE 9“ fort.

Das erloste Kennzeichen muss dann bis zum 11. September 2018 auf den Teilnehmer als Halter zugelassen werden. „Eine Weitergabe des Kennzeichens an Dritte ist ausgeschlossen“, betonte Stadtsprecher Jürgen Krämer.

Stichtag für Zulassung

Sollte das Kennzeichen bis zu diesem Stichtag zugelassen werden, geht das Kennzeichen automatisch auf den nächsten gezogenen Teilnehmer. Darüber wird der Glückspilz dann schriftlich informiert.

Anzeige Anzeige

Bei Zulassung beziehungsweise Umkennzeichnung auf das zugeloste Kennzeichen fallen die üblichen Gebühren in Höhe von rund 60 bis 90 Euro an. Für das Wunschkennzeichen werden zusätzliche Gebühren in Höhe von 10,20 Euro berechnet. Generell besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Zuteilung eines bestimmten Kennzeichens. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss für den Teilnahmeschein ist der 28. Mai. Zu einem späteren Zeitpunkt eingegangene Teilnahmescheine nehmen nicht an der Verlosung teil.

Für alle Landkreisbewohner

Der Kreistag des Landkreises Osnabrück hatte am 12. März mit knapper Mehrheit den Beschluss gefasst, die Alt-Kennzeichen MEL, WTL und BSB wieder einzuführen. Das bedeutet konkret:: Unabhängig vom Wohnort können Bewohner des Landkreises künftig wahlweise anstelle des OS-Kennzeichens eines der historischen Schilder beantragen.

Der Stadtrat hatte sich bereits 20. Juni 2017 einstimmig für die Wiedereinführung der Alt-Kennzeichen ausgesprochen.

Wichtiger Hinweis: Eine Reservierung der „MEL-Kennzeichen“ ist derzeit noch nicht möglich. Über die weiteren Abläufe werden die Stadtverwaltung und das „Meller Kreisblatt“ Mitte nächster Woche informieren.

Die Teilnahmecoupons können ab sofort auf der Homepage der Stadt Melle heruntergeladen werden. Die Coupons sind auch ab Dienstag, 22. Mai, im Stadthaus am Schürenkamp 16 und iim Rathaus am Markt erhältlich.