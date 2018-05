Melle. Diese Geschichte rührt ans Herz und erzählt von Arbeit, Familie und Treue. Außerdem hat sie Seltenheitswert.

Im Jahre 1958 begann Klaus-Peter Schüler seine Lehre bei Tischlermeister Hermann Meyer in Wehringdorf. Der 14-Jährige hatte früh seine Eltern verloren, und das Heim- und Jugendamt war an Hermann Meyer herangetreten, da sein soziales Engagement in der Bueraner Kirchengemeinde bekannt war. Und der kümmerte sich. Die beiden fanden sich. Und noch mehr. Der junge Klaus-Peter wurde direkt in die Familie aufgenommen und zog bei Familie Meyer ein.

Mit 14 Jahren angefangen

Das war bis auf zwei Wochen punktgenau, nachdem der Enkel des damaligen Tischlermeisters und heutige Firmeninhaber Ulrich Meyer-Bröcker geboren worden war.

Klaus-Peter lernt also das Tischlerhandwerk in dem kleinen Betrieb, dem damals fünf Mitarbeiter angehören. „Ich habe direkt mitgearbeitet“, erzählt er. Die Firma stellte Wohnzimmerschränke, auch mal Fenster und Türen, und Särge her. Aber auch in der kleinen Landwirtschaft fasste der Lehrjunge selbstverständlich mit an. Nach drei Jahren endet die Lehrzeit mit dem Gesellenbrief, Klaus-Peter bleibt im Betrieb. Die Familie ist ihm ans Herz gewachsen, umgekehrt ist es ebenso. Er hat Ulrich im Kinderwagen geschoben, ihn später auf seinem Motorrad vorne auf dem Tank mit zu kleinen Ausflügen genommen. Während Klaus-Peter abends nach Feierabend bei Kunden die Schränke aufbaut, darf Ulrich die Rückwände annageln. Klaus-Peter Schüler erzählt von der Strenge des damaligen Chefs: „Wenn der Schirm an seiner Mütze hochgestellt war, dann hieß es aufpassen.“ Trotzdem erwies sich der alte Herr als großzügig. Wenn eine Aufgabe gut erfüllt war, spendierte er ein Taschengeld zusätzlich zum Lohn.

Familienmitglied geworden

Später übernahm Sohn Friedrich Meyer-Bröcker den Betrieb, Klaus-Peter Schüler bleibt. Er ist ein Familienmitglied geworden. Klaus-Peter und Ulrich unternehmen vieles gemeinsam, mögen sich sehr, fressen so manches wohl auch gemeinsam aus, leben wie Brüder miteinander. Der Altersunterschied ist nicht wichtig. 1970 erst zieht Klaus-Peter aus der Familie Meyer-Bröcker weg, weil er heiratet. Aber er bleibt in der Firma.

Die Jahre gehen ins Land. Inzwischen ist Ulrich Meyer-Bröcker Firmeninhaber in vierter Generation. Und irgendwie selber staunend sagt Klaus-Peter Schüler: „Mit fünf Mitarbeitern hab ich hier angefangen, jetzt sind es 100.“

Aus der kleinen Tischlerei ist ein Zulieferbetrieb für Küchen- und Badmöbel geworden.

Anzeige Anzeige

Rente war nicht vorgesehen

Ulrich Meyer-Bröcker richtete 50 Jahre, nachdem Klaus-Peter Schüler in der Firma zu arbeiten begonnen hat, ein Fest für ihn aus, er ist ins Rentenalter gekommen. Der lacht: „Rente war gar nicht vorgesehen, hab ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.“ Denn er arbeitet einfach gerne auch körperlich. „Langsam wird man von alleine“, sagt er, der mit 70 noch Inliner fuhr, Sportschütze war, und heute mit seiner Frau immer noch gerne wandert oder Skilanglauf ausübt.

Botendienste und anderes

Also Rente? Nein, Klaus-Peter bleibt. Nicht mehr acht Stunden am Tag und auch nicht mehr als Tischler. Aber er kümmert sich an drei Tagen in der Woche um all die Dinge, zu denen sonst niemand kommt. Er hält das Betriebsgelände in Ordnung, macht Botendienste und ist einfach da, wenn er gebraucht wird. Missen möchte ihn niemand.

„Wir sind miteinander auf Augenhöhe“, betont Ulrich Meyer-Bröcker und blickt auf die vielen Jahre zurück, die sein „Bruder“ und er in Familie und Firma gemeinsam verbracht haben.

Für Klaus-Peter Schüler hat die Handwerkskammer Osnabrück eine Ehrenurkunde zum 60.jährigen Jubiläum in der Firma Meyer Holzverarbeitung übergeben. Das war im April und nur wenige Wochen, nachdem Ulrich Meyer-Bröcker seinen 60. Geburtstag feierte.