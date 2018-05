Hinweisschild erinnert an tödlichen Unfall in Melle MEC öffnen

Dieses Schild an der Landesstraße 95 erinnert an den tödlichen Unfall vom 5. Mai. Foto: Manfred Motzek

Wellingholzhausen. Wer jetzt auf der Straße zwischen den Meller Ortsteilen Küingdorf und Wellingholzhausen unterwegs ist, wird an einer Stelle an das Drama erinnert, dass sich hier am 5. Mai ereignet hatte.