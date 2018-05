Melle. Einen ausgewogenen Geschäftsbericht haben die Mitglieder der Werbegemeinschaft Neuenkirchen während ihrer Hauptversammlung zur Kenntnis genommen.

Insbesondere der Ausrichtung des alljährlichen Neuenkirchener Weihnachtsmarktes kam eine zentrale Bedeutung zu. Unter anderem verfügt die Werbegemeinschaft neben einer modernisierten Weihnachtsbeleuchtung für den Ortsteil Neuenkirchen über etwa 800 Glühweintassen, von denen Neuenkirchener Organisationen eine jeweils erforderliche Anzahl für eigene Veranstaltungen kostenfrei nutzen können.

Ortsrat mit dabei

Werner Swaczyna wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Monika Douiri übernahm das Amt der Stellvertreterin, Jens Thöle (Finanzen) und Frank Stumpf (Außendarstellung) wurden in ihren bisherigen Ämtern bestätigt. Auf Antrag von Werner Swaczyna wurde der bisherige Vorsitzende Karl-Heinz Riske zum Ehrenvorsitzenden gewählt, um so für seine langjährigen Verdienste um den seit 1984 bestehenden Neuenkirchener Verein gewürdigt zu werden.

Ortsbürgermeister Karl-Heinz Gerling und Stellvertreter Jochen Kemming baten um die Aufnahme des Ortsrats Neuenkirchen als Mitglied in die Werbegemeinschaft. Da in dieser Mitgliedschaft in erster Linie eine ausdrückliche Unterstützung der Werbegemeinschaft Neuenkirchen zu sehen ist, wurde dem Antrag einstimmig stattgegeben.