Melle. Tipps für Theorie und Praxis von zwei Trainerprofis bot der Besuch des DFB-Mobils beim SC Melle 03 jetzt auf dem Carl-Starcke-Platz.

30 DFB-Mobile fahren direkt zu den Fußballvereinen in ganz Deutschland. Diese Woche machte das Infomobil Halt in Melle. Zwölf Nachwuchstrainer und Traineranwärter verschiedener Altersklassen des SC Melle und Vertreter befreundeter Vereine erhielten direkt und unkompliziert praktische Tipps für ein modernes Kinder- und Jugendtraining. Das führten die die DFB-Abgeordneten Lennart Huff und Emily Meyer durch.

Attraktives Demo-Training

Am Beispiel einer Trainingseinheit mit den Mädchen der C-2-Juniorinnen wurde ein Schulungsblock angeboten. Spielfreude und viel Spaß hatten die Spielerinnen auf dem Feld – trotz Spielunterbrechung wegen des starken Regens. Vom Spielfeldrand aus wurde die Übungseinheit kritisch beobachtet. Praxistipps, kleine Hinweise und Anregungen wurden gegeben, die Jugendtrainer nahmen aktiv am Demonstrationstraining teil. Jörn Gehrkes, der mit Anton Mönter das Trainerteam der C2 bildet, „war beeindruckt, auf tolle Sachen aufmerksam zu werden, die in das Training eingebunden werden können und dies so für Spieler und Trainer attraktiver macht“.

Hilfreiches Tool des DFB

Kleinigkeiten, die selbstverständlich wirken, machen oftmals den Trainingserfolg aus und wurden angesprochen. „Ein hilfreiches Tool ist auch die Datenbank des DFB, hier können sich Trainer Einheiten zusammenstellen, erhalten Online Unterstützung“ so Jörn Gehrke. Wenn unverhofft viel mehr Spieler auf dem Platz stehen als geplant – Wie gestalte ich eine Trainingseinheit ad hoc um? Für solche und andere Fragen sind die Ehrenamtlichen nun gewappnet.

Im zweiten Baustein des Etappenstopps des DFB-Mobils erhielten die Fußballenthusiasten Infos zu verschiedenen aktuellen Themen des Fußballs wie Qualifizierung, Amateurfußball und landesverbandsspezifische Themen. „Wir haben tolle Sachen kennengelernt, die wir gerne in die Trainingsgestaltung aufnehmen, das hat sich gelohnt“, lautete das Urteil des Jugendtrainers Gehrke.