In die flippige Welt der 70-er Jahre entführt das Abendstück der Waldbühne die Zuschauer in dieser Saison. Am Samstag, 26. Mai, ist Premiere. Foto: Ricarda Plümers

Melle. „Schlager lügen nicht“: So lautet der Titel des Abendstücks, das die Waldbühne in dieser Saison aufführt. Am Samstag, 26. Mai, ist Premiere.