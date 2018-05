Am deutschen Mühlentag am Pfingstmontag ist auch die Westhoyeler Mühle geöffnet. Das Mühlenteam wartet ab 10.30 Uhr mit zahlreichen Aktionen auf. Foto: Hedda Oberschmidt

Melle. Am Pfingstmontag werden wieder in ganz Deutschland die Mühlen geöffnet haben. Auch die Westhoyeler Windmühle beteiligt sich an diesem Event.