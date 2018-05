Frederic aus dem vierten Jahrgang der Grönenbergschule hatte sichtlich Spaß am Lösen der verzwickten Aufgaben. Foto: Conny Rutsch

Melle. Da rauchten die kleinen Köpfe. Mathe-Olympiade war angesagt am Mittwoch frühmorgens in der Grönenbergschule in Melle. Wie zu einer Klausur saßen die Dritt- und Viertklässler durch Pappwände voneinander getrennt in der Mensa und ließen, wie gesagt, ihre Köpfe rauchen.