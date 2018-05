Bruchmühlen. Junge Reiter stellten sich drei Tage lang in Bruchmühlen den Herausforderungen von Dressurviereck und Springparcours: Das Maiturnier des Reit- und Fahrvereins Bruchmühlen lockte einmal mehr Starterpaare aus weitem Umkreis und von beiden Seiten der Landesgrenze an.

Zahlreiche Besucher verfolgten gespannt die Prüfungen auf dem Platz, der sich mit Richterturm, Cafeteria-Zelt und Fahnenschmuck als ansprechendes Turniergelände präsentierte. Auf eine Premiere wies zudem ein großer OLB-Torbogen im Eingangsbereich hin. Denn zum ersten Mal holte der gastgebende Reit- und Fahrverein eine von insgesamt 17 Wertungsprüfungen zum OLB-Jugend-Reitfestival nach Bruchmühlen.

Ausgerichtet vom Pferdesportverband Weser-Ems in Zusammenarbeit mit seinen Bezirksverbänden und Pferdesportvereinen, bietet das Reitfestival jungen Reitern aus dem gesamten Weser-Ems-Gebiet die Chance, ihr Können in der Dressur und im Springen der Klassen A und L unter Beweis zu stellen. Das Finale findet Ende September in Vechta statt. Einen wichtigen Sieg auf dem Weg nach Vechta holte in der letzten Prüfung des Turnierwochenendes Shona-Marie McCool vom RV Meyer zu Reckendorf. Auf Special Airline setzte sie sich in der Stilspringprüfung Klasse L* mit der Wertnote 7.6 an die Spitze der Teilnehmer.

Zweifach überzeugt

In der Dressurprüfung Klasse L* der Qualifikation überzeugte am Vortag Carla Degener von der RG Melle-Ostenfelde gleich zweifach die Richter: Mit ihren beiden Pferden Fürstenkind und Top Gismo holte die junge Reiterin mit den Wertnoten 7.0 und 6.9 die Plätze zwei und drei hinter Michelle Moß vom RFV Diana Bad Rothenfelde. Bis sie sich derart anspruchsvollen Prüfungen stellen können, müssen die Starter des ersten Turniertages noch fleißig üben. Denn der Himmelfahrtstag gehörte in Bruchmühlen ganz den jüngsten Reitern in Führzügelklasse, Reiter-, Dressurreiter- und Springwettbewerben.

Voller Reitbegeisterung

„Gerade diese Prüfungen werden immer gut angenommen“, freute sich die zweite Vorsitzende Claudia Diembeck über die Reitbegeisterung der Kinder. Seit 2015 widmet der Reit- und Fahrverein Bruchmühlen den Feiertag und das Wochenende in einem Open-Air-Turnier ganz dem Reitsportnachwuchs. Auf dem einladenden und ansprechend hergerichteten Platz sammelten die jungen Starter wertvolle Turniererfahrung. Dabei zeugten an allen drei Tagen eine Starterfüllung von fast 100 Prozent und viele Nachnennungen von der Beliebtheit des Maiturniers.

Gold nach Bückeburg

Und dessen guter Ruf hat sich seit der ersten Auflage in 2015 weit verbreitet: Die Goldmedaille für ihren Sieg in der zweiten Abteilung des A*-Springens etwa nahm Pia Evers auf Cinderella zurück bis nach Bückeburg. Allen Siegern und Platzierten sprach RFV-Geschäftsführer Heinz Buschmann abschließend sein großes Lob aus: „Respekt für diese wunderbare Leistung! Wir können stolz auf diese jungen Reiter sein.“

Für den reibungslosen Ablauf des Turniers engagierten sich viele, viele Helfer aus den Reihen des Vereins gemeinsam mit Parcourschefs Thomas Bröcker, Turnierleiter Heiko Pohlmann und dem Richterteam. Ihnen und allen Sponsoren galt zum Abschluss des Turniers noch einmal der ausdrückliche Dank der Veranstalter.

