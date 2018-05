Melle. E-Zigaretten und Zubehör: Am 18. Mai eröffnet in Melle der Dampfer-Shop.

In der Mühlenstraße 52 in Melle eröffnet am Freitag der Dampfer-Shop. Kein maritimes Angebot, sondern eines für Raucher. Petra Adam verkauft in dem Laden, der ihren Angaben zufolge jahrelang leergestanden hatte, künftig E-Zigaretten und Zubehör wie zum Beispiel Aromen und Liquids. Grund für die Neueröffnung sei die hohe Nachfrage nach den sogenannten Dampfern im Happy Bong Shop ihres Vaters Peter Ernst. Die beiden wollen deshalb nun ein umfangreicheres Sortiment in einem separaten Geschäft anbieten. Gerade bei E-Zigaretten gebe es einen hohen Beratungsbedarf, sagt Adam.

Die Öffnungszeiten

Der Dampfer-Shop hat montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Für E-Zigaretten gilt ein gesetzliches Verkaufsverbot an Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, junge Menschen besser vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen.