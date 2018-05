Neuenkirchen. An der Wilhelm-Fredemann-Oberschule in Neuenkirchen haben die Arbeiten zum Abbau des Fahrradunterstandes begonnen. Der muss wegen der Kindergarten-Erweiterung weichen.

Das wäre unter normalen Umständen wohl keine große Nachricht, aber an der Oberschule herrschen schon seit 2014 keine normalen Umstände mehr – seitdem ist die Schule Baustelle und wird es auch noch mindestens zwei Jahre bleiben.

Pausenkick entfällt

Mit dem Unterstand für ihre Zweiräder verlieren die Schüler nun also noch ein bisschen Schulhofqualität – vor allem, wenn demnächst die beiden Container für zwei neue Krippengruppen des Montessori-Kindergartens aufgestellt werden. Dann ist nämlich die Rasenfläche vor dem Verwaltungstrakt belegt – bislang wird dort nach Angaben von Schulleiterin Sandra Apeler in den Pausen gekickt, wozu kleine Tore morgens auf- und mittags abgebaut werden.

Neuer Unterstand bietet weniger Platz

Der überdachte Radunterstand wechselt derweil auf die andere Gebäudeseite (links vom Straßengebäude) und wird dort ein Rasenstück belegen, das dann ebenfalls nicht mehr als Pausenfläche genutzt werden kann. Die Schulleiterin hofft, dass er am neuen Standort ab der nächsten Woche genutzt werden kann. Allerdings nicht im alten Umfang, sondern in einer verkleinerten Version.

Abstimmung mit den Reifen

Solange sollten die Schüler ihre Räder eigentlich auf dem Schulhof abstellen, aber das hat nicht geklappt. Eine „Abstimmung mit den Füßen“ nennt Sandra Apeler das, eigentlich wäre „mit den Reifen“ richtiger. Denn die Eleven stellen ihre Fahrräder nun größtenteils auf der Pausenkick-Rasenfläche direkt hinter dem alten Unterstand ab. Deshalb hat der Schulhausmeister die Radständer vom Schulhof bereits nach oben gepüngelt.

„Also nie!“

Andere parken ihr Gefährt derweil neben der Sporthalle und einige motorisierte Schüler hatten ihre Roller am Dienstag unter dem kleinen Dach neben dem Jugendtreff Pavillon (an der Rückseite der Sporthalle) abgestellt, damit sie vor Regen geschützt sind. Das werde aber vom Hausmeister der Halle nicht gern gesehen, informiert die Schulleiterin ein Schülertrio, das in der Pause zu ihr kommt, um sich zu erkundigen, wo denn die Rollerfahrer parken könnten.

Wann der Unterstand zurückkäme, will einer aus dem Trio wissen. „Sobald die Container vom Kindergarten wieder verschwunden sind.“ „Also nie!“, stöhnt daraufhin der Neuntklässler.