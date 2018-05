Melle. Es ist schon eine spannende Sache, nach einem verschollenen Auto zu suchen. Vor dieser Aufgabe stehen seit einigen Monaten Heiner Rössler vom Automuseum und sein Team.

Der Autohersteller Maybach brachte im Jahr 1929 ein neues Modell auf den Markt, den Maybach 27/120 PS. Dieser Zwölfzylinder galt schnell als einer der größten und luxuriösesten Wagen der Welt. David Maik Scheffel, ein Berliner Maybach-Historiker, ist auf der Suche nach einem dieser Fahrzeuge. Leider bisher vergeblich. Die Spur führt nach Melle -Küingdorf.

„Einer dieser Super-Wagen wurde nämlich 1938 als Gebrauchtwagen auf den Tischler Heinrich Ackermann aus Küingdorf zugelassen“, erklärte Heiner Rössler. Die Recherche des Automuseums blieb bisher allerdings erfolglos.

Individuelle Karosserie

David Maik Scheffel möchte diese Lücke in der Maybach-Geschichte schließen und ist daran interessiert zu erfahren, welche Karosserieausführung, dieser in Küingdorf gefahrene Maybach hatte. „Es gibt keinen Maybach zweimal. Wie bei allen guten und teuren Wagen wurde damals nur das Chassis geliefert und die Karosserie nach Vorstellung des Kunden individuell gebaut“, berichtete Rössler. Aber niemand in Küingdorf scheint sich an solch eine Luxuskarosse zu erinnern. Ein Fahrzeug, das aufgefallen sein müsste.

„Flug eines Vogels“

In einem Prospekt der Maybach Motorenbau GmbH heißt es „…. so daß das Fahren im Fußgängertempo wie bei höchster Geschwindigkeit ein Hingleiten durch die Gegend gleich dem schwebenden Flug eines Vogels ist“.

Einem solchen Auto begegnet zu sein sollte eigentlich bei der Meller Bevölkerung in Erinnerung geblieben sein. Das Automuseum bittet daher um Mithilfe. Vielleicht existieren irgendwo noch Fotos von Festumzügen, Hochzeiten oder anderen festlichen Momenten, auf denen dieses eindrucksvolle Fahrzeug zu sehen ist.

Als Brautfahrzeug?

Und wenn sich die Herren möglicherweise nicht erinnern, so vielleicht die Damen um so mehr: Eingesetzt auf einer Hochzeit als Brautfahrzeug oder als Wagen für das Königspaar des Schützenvereins könnte er vielleicht ebenfalls abgelichtet worden sein.

Vielleicht durfte sogar der ein oder andere Küingdorfer Bürger in diesem Maybach das Gefühl „gleich dem schwebenden Flug eines Vogels“ erleben.

Um ein Stück Zeitgeschichte aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken nimmt Heiner Rössler unter hroessler@aol.com oder 01714853570 gerne Hinweise entgegen.